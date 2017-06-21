Cola-Cola’dan Filistin’deki toplumsal kalkınmaya destek

Sağlık, eğitim, çevre ve spora uzanan geniş bir alanda insana dokunan çalışmalar yapan Coca-Cola, çok sayıda sosyal ve çevre projeleriyle toplumsal kalkınmanın da önemli bir aktörü olarak Filistin’e değer katan çalışmalar yapıyor.

GAZZE FABRİKASI İLE 120 KİŞİYE İSTİHDAM OLANAĞI

Geçtiğimiz yıl faaliyete geçen Gazze fabrikası ile birlikte 120 kişiye daha istihdam sağlayan Coca-Cola sisteminin, Filistin’de sağladığı toplam istihdam 630’a ulaştı.



Filistin’deki NBC yönetim (binası 10 bin metrekare kapalı alan, 46 metre yüksekliğindeki) binasının simgesi 11.6 metre yüksekliğindeki dev Coca-Cola şişesi

TOPLAMDA 630 KİŞİLİK İSTİHDAM OLUŞTU

Coca-Cola ürünlerinin Filistin’deki şişeleme ve dağıtımını yapan National Beverage Company’nin (NBC) kendisi de Filistinli olan Genel Müdürü İmad Hindi “Yatırımlarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Yeni hat yatırımımız ile birlikte toplam istihdamımız 630 kişiye ulaştı.” diye konuştu.

SOSYAL SORUMLULUK PROJELERİ

Ramallah'ta basın mensupları ile bir araya gelen İmad Hindi, “NBC olarak, yatırımlarımızla Filistin ekonomisinin gelişimine destek olurken, sağlıktan, eğitime, çevreye ve spora kadar uzanan geniş bir alanda insana dokunan, toplumsal kalkınmaya katkı sağlayan sosyal sorumluluk projeleri gerçekleştiriyoruz.” dedi.

İmad Hindi şöyle konuştu:

1998'DE 47 KİŞİYDİK

“Ramallah, Tulkarim, Jericho ve Gazze’de olmak üzere 4 fabrikamızda üretim gerçekleştiriyoruz. 1998 yılında kurulduğumuzda 47 kişilik bir ekiptik, bugün 630’a ulaşan rakamları konuşuyoruz. Faaliyetlerimizin oluşturduğu ekosistemin istihdam üzerindeki dolaylı etkisini de hesaba kattığımızda, istihdama olan etkimiz, mevcut istihdamın 10 katı gibi bir rakama ulaşıyor.

İŞTEN AYRILMA ORANLARI ÇOK DÜŞÜK

Çalışanlarımıza sağladığımız gelişim imkanı ve eğitimler sayesinde işten ayrılma oranlarımız çok düşük. İlk kurulduğumuzda bizimle çalışmaya başlayan ekip üyelerimiz hala bizimle çalışmaya devam ediyor.

FİLİSTİN'E YATIRIM YAPAN İLK VE EN BÜYÜK GLOBAL ŞİRKET

Coca-Cola buraya yatırım yapan ilk ve en büyük global şirket olmanın yanı sıra, bölgedeki yatırımlarımız başka yatırımlar için de kapıları açan özelliğe sahip. Şu anda Filistin’de en büyük 3. işveren ve en büyük 5. yatırımcı durumundayız. Yatırımlarımıza devam ediyoruz.

GAZLI İÇECEK PAZARININ LİDERİYİZ

Coca-Cola olarak Filistin’de gazlı içecek pazarının lideriyiz. Tüm bu bölgede de gazlı içeçek kategorisinde en yüksek pazar payına sahip şirketlerden biriyiz. Sanırım bu oran Filistin’de Coca-Cola’nın algısıyla ilgili net bir resim ortaya koyuyor.

SADECE İSTİHDAM VE YATIRIM DEĞİL

NBC olarak biz Filistin’deki rolümüzü sadece istihdam ve yatırımla sınırlı görmüyoruz. Edindiğimiz global bilgi birikimimizi ve tecrübemizi diğer girişimcilerle de paylaşarak onlara destek oluyoruz. Özellikle satış ve pazarlama konusundaki deneyimlerimizi, küçük ölçekli Filistinli şirketleri desteklemek için kullanıyoruz.

SOSYAL SORUMLULUK PROJELERİ İLE DESTEK

İddialı olduğumuz bir diğer alan ise topluma katkı projeleri. 22 bin çocuğun okulda bilgisayara erişimini sağlayan teknoloji laboratuvarlarından, ilk kadın futbol takımının kurulmasına verdiğimiz desteğe kadar birçok sosyal sorumluluk projesi gerçekleştiriyoruz.

Yaşadığımız topluma değer katmak bizim misyonumuzun önemli bir parçası. Bu misyonu gerçekleştirebilmek için attığımız her adım bizim için çok değerli.”





COCA-COLA FİLİSTİN'DEKİ TOPLUMSAL YATIRIMLARINA HIZ KESMEDEN DEVAM EDİYOR

Coca-Cola, Filistin Kızılay ile düzenli kan bağışı kampanyaları yapmanın yanı sıra, ambulans ve tıbbi malzeme desteğiyle de insani yardım çalışmaları gerçekleştiriyor.

FİLİSTİN'Lİ KADIN VE ÇOCUKLAR İÇİN..

Coca-Cola Sistemi, Filistin’de kadın ve çocuklar için, 11 devlet hastanesinde, kütüphane kurmanın yanı sıra, oyun ve bilgisayar desteği sağlıyor.

42 farklı köydeki 42 okula bilgisayar laboratuvarı kuruldu ve bu okullarda bilgisayar, internet erişimi sağlandı.

Filistinli çocukların eğitim imkanlarından faydalanmaları için okul dönemi başında binlerce öğrenciye okul çantası ve okul malzemesi desteği gerçekleştirildi.

ÇEVRE BİLİNCİ ARTTIRILIYOR

Eğitim Bakanlığı ile birlikte, yürütülen “Sağlıklı ve Çevre Dostu Okullar” sosyal sorumluluk programıyla çevre bilincini artırılmasına yönelik çalışmalar destekleniyor.

YETİMLER İÇİN İFTAR YEMEKLERİ

Her yıl Ramazan ayında Gazze’nin yanı sıra, Batı Şeria’nın merkezinde, yetimlere yönelik iftar yemekleri düzenleniyor.

NBC’nin kuruluşuna yardımcı olduğu Filistin kadın futbol takımı, Filistin’de bir ilki oluşturuyor. Takım aynı zamanda bölge turnuvasında ikinci olma başarısına imza attı.

30.000 FİLİSTİNLİNİN DESTEKLENMESİ AMAÇLANIYOR

Coca-Cola Vakfı ve NBC, temiz içme suyuna erişim sağlanması ve Filistinli gençler için istihdam fırsatları oluşturulması amacıyla ‘Gazze’de Sürdürülebilir Toplumları Güçlendirme’ programını kurdu. Program üç yıl içinde 30.000’i aşkın Filistinliyi desteklemeyi amaçlıyor.

Coca-Cola ile ilgili sosyal medyada zaman zaman gündeme gelen yanlış bilgiler ve paylaşımlar ile ilgili basın mensuplarına bilgi veren Coca-Cola Türkiye, Kafkasya ve Orta Asya Bölümü Kurumsal İlişkiler Direktörü Sinan Cem Şahin, “Coca-Cola yüzde 100 halka açık, şeffaf, global bir şirket. Markamız ve şirketimiz ile ilgili doğru bilgiye ulaşmak her zaman mümkün. İsteyen herkes merakettim.coca-colaturkiye.com adlı internet sitemiz üzerinden her türlü konuda bilgi alabilir” dedi.



(Coca-Cola Türkiye, Kafkasya ve Orta Asya Bölümü Kurumsal İlişkiler Direktörü Sinan Cem Şahin)