Çömlek ustasının toprak su ve ateşle geçen mesaisi

Trakya'da yaklaşık 50 yıl önce sayıları 35 olan çömlek ustaları, teknolojinin gelişmesi ve plastik ürünlerin ön plana çıkması nedeniyle mesleklerini bırakmak zorunda kaldı.

MESLEĞİN SON TEMSİLCİSİ

Kırklareli'nde mesleğin son temsilcisi olan, Aşağıpınar arkeolojik kazı alanına maketi yapılarak hikayesi genç kuşaklara anlatılan, Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan teşekkür plaketi alan ve 2012-2013 yıllarında Kırklareli'nde yılın ahisi seçilen Hüseyin Çokan, mesleğini ilk günkü aşkla yerine getiriyor.

ZORLU MESAİ

Hüseyin usta, her yıl ortalama 5 kez Asilbeyli köyüne giderek babasından öğrendiği gibi 2-3 metre kazdıktan sonra istediği kıvamdaki toprağa ulaşarak çuvallara dolduruyor. Traktörle toprağı atölyesinin bulunduğu bahçeye taşıyan Hüseyin Çokan, daha sonra babadan kalma 20 metrekarelik atölyesinde mesaiye başlıyor.

Evin bahçesinde oluşturduğu 2 metrekarelik havuzda suyla karıştırdığı çamuru bir gün beklettikten sonra rulo haline getiren Çokan, bunu, güneş ışınlarının girdiği çatısı delik atölyesine taşıyor.

Hüseyin usta, babasından kalma radyonun düğmesine basarak nostaljik müzik eşliğinde çamuru maharetli ellerinde çömlek ve testiye dönüştürüyor. Çokan, ürünlerini son olarak fırında pişirip satışa hazır hale getiriyor.

65 YILLIK USTA

Hüseyin Çokan, üç kuşaktır çömlekçilik yaptıklarını söyledi. İlk çömleğini 1953 yılında babasından öğrendiği kadarıyla yaptığını belirten Hüseyin Çokan, mesleğini 65 yıldır kesintisiz şekilde sürdürdüğünü ifade etti.

Eskiden çok geçerli olan mesleğinin bugün kaybolmaya yüz tuttuğunu anlatan Hüseyin Çokan, "İlk başladığımız yıllarda bu meslek çok geçerliydi. Devamlı turşu küpü yapardık. Turşu küplerini o zaman çok isterlerdi, orak testileri isterlerdi. Orak biçmeye giderlerdi testilerle. Evlerde çeşmeler yoktu, insanlar testiyle su alırlardı. Zamanla plastik madde çıktı. 1970 senesinden sonra hep geri gitti. Yapmış olduğumuz küpler alınmaz oldu, yerine naylonlar çıktı. 20-25 sene önce de fasulye yapmak amacıyla çömlekler yaygınlaşmaya başladı ama şimdi onlar da yerini alüminyum tencerelere bıraktı." dedi.