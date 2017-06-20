ÇOMÜ'den Hakan Şükür kararı

ÇOMÜ Senatosu'nun kararı ile Hakan Şükür’e verilen fahri doktora unvanının geri alınmasına oy birliği ile karar verildi.

YAZILI AÇIKLAMA YAPILDI

Yapılan yazılı açıklamada, "Ülkemizde devlet ve diğer kurumlar içerisinde gayrimeşru bir şekilde yapılanmış, FETÖ ile ilişkisi konusunda kamuoyunda ve üniversitemizde oluşmuş kanaat nedeniyle, üniversitemiz senatosunun 2012 yılındaki kararı ile Hakan Şükür'e verilmiş olan fahri doktora unvanının geri alınmasına oy birliği ile karar verildi" denildi.

ÖDÜLÜ VEREN REKTÖR İHRAÇ EDİLMİŞTİ

Hakan Şükür'e, 2012-2013 öğretim yılında Prof. Dr. Sedat Laçiner'in rektörlüğü döneminde ÇOMÜ tarafından fahri doktora unvanı verilmişti. Laçiner, 2016 yılında FETÖ/PDY soruşturması kapsamında önce tutuklanmış, ardından da ÇOMÜ'den ihraç edilmişti.