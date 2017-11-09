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ÇOMÜ rüzgardan kendi elektriğini üretecek

Terzioğlu Yerleşkesi içine kurulacak 3 rüzgar türbininden 3 megawatt gücünde elektrik üretilecek.

09.11.2017 - 10:01
  1. Haberler
  2. Projeler

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Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) tarafından Kalkınma Bakanlığı desteğiyle hayata geçirilen 'Yeşil Kampüs' projesiyle ÇOMÜ'nün yılda 5 milyon TL'lik elektrik gideri ortadan kalkacak.

3 NOKTAYA 3 RÜZGAR TÜRBİNİ

Çanakkale'de, ÇOMÜ'nün Terzioğlu Yerleşkesi içinde belirlenen 3 noktaya 1'er megawatt gücünde, 3 rüzgar türbini kurulacak. Rüzgar türbinlerinden elde edilecek 3 megawatt gücünde elektrik ile ÇOMÜ kendi elektriğini üreten üniversite olacak. Üniversitenin her yıl ortalama 5 milyon TL'lik bir elektrik gideri de ortadan kalkarak, dev bir tasarruf sağlanacak.

ÇOMÜ rüzgardan kendi elektriğini üretecek

PROJE KALKINMA BAKANLIĞI TARAFINDAN KABUL EDİLDİ

Kalkınma Bakanlığı tarafından kabul edilen proje, yatırım programına alındı. Terzioğlu Yerleşkesi içine kurulması planlanan birinci rüzgar türbinün ardından, 2 yıl içinde kurulması planlanan ikinci ve üçüncü türbin ile üniversitenin elektrik ihtiyacının karşılanması hedefleniyor. Yaklaşık 13 milyon liraya mal olacak sistem 3 ila 4 yıl arasında kendisini amorti edeceği bildirildi.

ÇOMÜ rüzgardan kendi elektriğini üretecek

'12-13 MİLYON LİRALIK BİR YATIRIM'

ÇOMÜ Rektörü Prof Dr. Yücel Acer, Türkiye'nin enerji anlamında dışa bağımlılıktan kurtulmaya çalıştığını söyledi. Bu anlamda yapılan ciddi çalışmalar olduğunu ve bunların kamuoyuna yansıdığını belirten Rektör Prof. Dr. Yücel Acer, şöyle konuştu:

"Fakat burada biz üniversitelere de ciddi görev düştüğünü düşünüyoruz. Bu anlamda Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi olarak elektrik enerjisi ihtiyacımızı rüzgardan temin etmek için bir proje hazırlamıştık. Bu projesinin esası şu şekilde, büyük bir üniversite olarak, Merkez kampüsünün dışında başka kampüsleri de olan, toplamda 13 yerleşkede eğitim-öğretim ve bilimsel araştırma yapan, 50 binden fazla öğrencisi olan bir kurum olarak Çanakkale'nin potansiyelini kullanalım istedik. Biliyorsunuz, Çanakkale'nin bir rüzgar potansiyeli var. Burada ciddi anlamda yatırım yapmış firmalar var. Ama bir kamu kurumu olarak bizim elektrik enerjisi ihtiyacımızı rüzgardan karşılamaya yönelik bir projeydi. Bunun teknik detaylarla baktığımızda, bir kere üniversitemizin yılda 5 milyon TL'ye yakın elektrik harcaması var. Bu neredeyse 10 milyon kilowatt saate yakın bir harcama demektir. Bunun tamamını şu aşamada devlet bütçesinden karşılıyoruz. Ama bu rüzgardan elde edilirse şayet, toplamda yapılacak olan 12-13 milyon TL'lik bir yatırımla, 3-4 yıl içerisinde bu yatırım amorti edilecek. Ve ondan sonra artık üniversitenin elektrik enerjisi ihtiyacı yenilenebilir enerjiden ve bir açıdan da bedava temin edilmiş olacak. Bu nedenle önemli bir proje."

ÇOMÜ rüzgardan kendi elektriğini üretecek

"İLK ÜNİVERSİTE OLACAK"

Kalkınma Bakanlığı'ndan bu proje için ödenek istediklerini kaydeden Rektör Prof. Dr. Acer, "Bakanlık bu projeyi onayladı ve yatırım bütçesine dahil etti. Bu anlamda bir üniversitenin elektrik enerjisi ihtiyacını rüzgardan karşılamasına yönelik ilk proje olmuş oldu. Böylelikle Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi elektrik enerjisinin ihtiyacını rüzgardan, yani yenilenebilir enerjiden temin eden ilk üniversite olacak. Tabii başka üniversitelerden başka tür çalışmalar yapanlar oldu. Ama devletin verdiği destekle bir üniversitenin elektrik enerjisi ihtiyacını rüzgardan karşılamasına yönelik Türkiye'de ilk proje olmuş oldu. Biz bunun bundan sonra üniversiteler anlamında yaygınlaşacağını düşünüyoruz. Bu projeyle Türkiye'nin enerjide dışa bağımlılıktan kurtulması sürecinde üniversitelerin ciddi bir katkısı olacağını düşünüyoruz" dedi.

ÇOMÜ rüzgardan kendi elektriğini üretecek

"ENERJİ İHTİYACININ TAMAMI RÜZGARDAN KARŞILANACAK"

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi bağlamında düşünüldüğünde aslında 3 megawatt'lık bir rüzgar türbininin üniversitenin elektrik ihtiyacını karşıladığını kaydeden Rektör Acer, "Biz de 1'er megawatt'tan düşünürsek, 3 rüzgar gülünün, 3 türbinin kurulması anlamına geliyor. Ana yerleşkemiz içine kurulacak bir santral olacak. Şu anda içinde bulunduğumuz yerleşkede uygun bulunan noktalar belirlenmiş durumda. O anlamda da süreçler tamamlanmış durumda. Bizim amacımız bu sene birinci türbinini yerleştirip, ikinci ve üçüncü türbini de önümüzdeki 2 yıl içerisinde kurup, üniversitenin elektrik enerjisi ihtiyacının tamamını rüzgardan karşılayacak hale getireceğiz. Yerleşkemiz içerisine toplamda 3 megawatt, dolayısıyla 3 rüzgar türbini  kurulmuş olacak" diye konuştu.
Bu yatırımın adının 'Yeşil Kampüs' projesi olduğunu da ifade eden Acer, "Yani elektrik enerjisi ihtiyacının yenilenebilir, çevreye zarar vermeyen temiz enerjiden temin etme projesi" dedi.

ÇOMÜ rüzgardan kendi elektriğini üretecek

ÇOMÜ rüzgardan kendi elektriğini üretecek

ÇOMÜ rüzgardan kendi elektriğini üretecek

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