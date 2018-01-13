Cono aşiretine operasyon: Gizli bölmeden kadın çıktı

Adana Emniyet Müdürü Selami Yıldız, son zamanlarda özellikle "aşk vaadiyle" dolandırıcılık olaylarının artması ve vatandaşlardan gelen şikayetler üzerine asayiş şube müdürlüğüne bu olayların bitirilmesi ve zanlıların yakalanması için talimat verdi.

3 AY TAKİP EDİLDİLER

Asayiş şube müdürlüğü talimat üzerine Adana’da 'Cono' aşireti olarak bilinen aileler mercek altına aldı. Polis, savcılıktan alınan izinle aşiret mensuplarını teknik ve fiziki olarak takip etmeye başladı. Yapılan teknik takip sonucunda Adana, Ceyhan, Mersin ve Tarsus ilçelerinde 5 mahallede yaşayan Cono aşireti mensuplarının 'Hırsızlık, yağma, gasp, aşk vaadiyle dolandırıcılık ve uyuşturucu satmak' suçlarına karıştıkları belirlendi. Polis 3 ay yapılan takip sonucunda 12 Aralık günü şafak vakti operasyon için düğmeye basıldı.

HELİKOPTER VE DRONE'LARLA BİN POLİSLE OPERASYON

Adana Emniyet Müdürü Selami Yıldız’ın bizzat yönettiği operasyona özel harekat ve çevik kuvvetin de aralarında bulunduğu bin polis katıldı. Polislerin yanı sıra hassas burunlu narkotik köpekler evlere girerken havadan helikopter ve drone destek verdi. Toplumsal Olaylara Müdahale araçları da operasyonda yer aldı.

YASTIK ALTINDAN BİLE PARA ÇIKTI

Polis, Mersin ve Adana’da 5 mahallede 39 adrese tek tek girdi. Operasyonda, "Cono" aşiretine mensup 31 kadın 15 erkek yakalandı. Zanlılar sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Evlerde yapılan aramalarda ise yastık altında, çelik kasalarda 150 bin lira para ve 50 bin lira değerinde altın ele geçirildi.

KADIN CONO GİZLİ BÖLMEDEN ÇIKTI

Bir evde yaptığı aramada, uzun süre zanlı kadını arayan polis, bir türlü bulamadı. Evden çıkmak üzereyken bir çocuğun misafir odasındaki dolaba sürekli bakması üzerine şüphelenen polis dolabın kapaklarını açıp dikkatlice incelediğinde dolabın bir bölmesinin arka tarafına gizli bölme yapıldığını ve kadının oraya saklandığını ortaya çıkardı. Burada yakalanan kadın gözaltına alınarak emniyete götürüldü.