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Continental sadece Türkçe özür diliyor

Almanların dandik lastikçisi Türkiye’yi haritadan sildi. Tüm dünyada yayınladığı reklam filmi için uluslararası bir özür yayınlamadı.

Haber Merkezi | 10.02.2018 - 09:44..
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Continental sadece Türkçe özür diliyor

Alman lastik markası, reklamındaki dünya haritasından Türkiye'nin silmesi ile ilgili hiç de tatmin edici olmayan bir özür diledi.

KOCA ÜLKEYİ HARİTADAN SİLİP 'HATA' DEDİLER

Herhangi bir küçük ada ya da bir kulakçık değil de Türkiye'nin tamamının ince ayrıntıları ile birlikte özenle çıkarıldığı ve yerine Akdeniz'in genişlediği dünya haritasının izahı olmadığının farkında olan marka, bu skandala "Bir hata" demekle yetindi. Daha da ilginci, bu hatayı ancak sosyal medyadaki tepkilerden sonra farkettiklerini söyledi.

Continental sadece Türkçe özür diliyor

SKANDALLAR ZİNCİRİ

Kendisi kadar özrü de skandal olan markanın özrünün dünya çapında olmaması da skandal tahtasına bir çizik daha attırdı.

Dünya çapında satış ağı olduğuyla övünen markanın özrünü lokal yapması, ya markasına inancı olmadığını ya da art niyetli olduğunu gösterir...

Continental, reklamında Türkiye'yi haritadan sildi VİDEO

Continental, reklamında Türkiye'yi haritadan sildi

Continental sadece Türkçe özür diliyor

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