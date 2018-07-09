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Çöp atmak için evden çıkan genç kızdan haber alınamıyor

Muğla'da 2 gün önce çöp atmak için evden çıkan işitme engelli genç kızın ailesi, bir cezaevi firarisi tarafından kaçırıldığını iddia etti.

İHA | 09.07.2018 - 04:02..
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Gümüşlük Mahallesi’nde ailesiyle birlikte yaşayan 25 yaşındaki işitme engelli Esra Dağ, 6 Temmuz Cuma günü saat 12.00 civarında çöp atmak için evden çıktı ancak bir daha geri dönmedi. Bunun üzerine telaşlanan ailesi, genç kızı her yerde aramaya başladı.

AİLESİNİN İDDİASI: "CEZAEVİ FİRARİSİ KAÇIRDI"

Jandarmaya kayıp başvurusunda bulunan aile, Esra’nın fotoğraflarını sosyal medyada yayınlayıp görenlerin kendilerine ulaşmalarını istedi. Aile, Esra’nın sosyal medya üzerinden tanıştığı bir cezaevi firarisi tarafından kaçırıldığını iddia etti .

Çöp atmak için evden çıkan genç kızdan haber alınamıyor

Çöp atmak için evden çıkan genç kızdan haber alınamıyor

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