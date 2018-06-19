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Çöp evinde ölü bulundu

Amasya'nın Merzifon ilçesine bağlı Bulak köyünde 5 aydır aranan Abdullah Atsan'ın cesedi, kendisine ait çöp evde ortaya çıktı.

İHA | 19.06.2018 - 22:17..
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11 Ocak’tan itibaren kayıp olarak aranan Abdullah Atsan’ın yakınları 6 Haziran’da yaşadığı çöp evde yığınların arasında cesedini buldu.

Amasya İl Jandarma Komutanlığı Olay Yeri İnceleme ekipleri tarafından yapılan incelemede öldürüldüğüne dair bulgulara rastlanılması üzerine Atsan’ın cenazesi Ankara Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Çöp evinde ölü bulundu

ÇÖPLERLE ÜZERİNİ ÖRTTÜ

Cinayetin aydınlatılması için oluşturulan özel ekibin yaptığı istihbari çalışmada aynı köyde yaşayan akli dengesi yerinde olmayan 38 yaşındaki Hasan Sami T.’nin üzerinde yoğunlaşıldı.

Gözaltına alınan şahıs sorgusunda kendisine ait köpeği sahiplendiği gerekçesiyle evinde uyuduğu esnada kafasına keserle vurarak yaşlı adamı öldürmesi sonrası evde bulunan çöp yığınlarını üzerine örterek cesedini gizlediğini itiraf etti.

Adliyeye sevk edilen katil zanlısı çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.



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