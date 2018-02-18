Çöp kamyonu eve girdi: 3 yaralı

Habipler Mahallesi Kırçıçeği Caddesi'ndeki kontrolsüz kavşakta, Ömer Yılan'ın kullandığı 34 GT 4915 plakalı Kepez Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğüne ait çöp kamyonu, Emine Tetik idaresindeki 31 LK 473 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan çöp kamyonu, yol kenarındaki Rasim Doğan'a ait eve girdi. Salon duvarını yıkan kamyonda sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

Kazada yaralanan sürücüler ile otomobildeki Mehmet Özdemir, hastanelere kaldırıldı.

"ALLAH KORUDU"

Ev sahibi Rasim Doğan'ın eşi Menşure Doğan, yaptığı açıklamada, bir gün önce ameliyat olan eşiyle kahvaltı yaptıkları sırada büyük bir gürültü duyduğunu belirterek, "Kapıyı açıp bakınca salona kamyonun girdiğini gördüm. Salonda şans eseri kimse yoktu. Çocuklarım başka bir yerdeydi. Allah korudu. Duvarla kamyon arasında sıkışan şoför 'Ambulans çağırın' diye bağırıyordu. Eşim kalkamadığı için telefonunu karşı komşumuzun çocuğuna vererek yardım istedim." diye konuştu.

TRAFİK IŞIĞININ OLMAMASI KAZALARA NEDEN OLUYOR

Odadaki eşyasının kullanılamaz hale gelmesine rağmen can kaybı yaşanmamasına sevindiklerini ifade eden Doğan, kavşakta sinyalizasyon olmaması nedeniyle çok sayıda kazanın meydana geldiğini söyledi.

Mahalle sakinleri de kontrolsüz kavşakta sık sık kaza olduğunu dile getirerek, yetkililerden acil çözüm bulmalarını istedi.