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Çöp konteynerinde bebek cesedi bulundu

Kocaeli'de çöp konteynerine atılmış, göbeği yeni kesilen bebek cesedi bulunması üzerine, çöpe atan kişini tespit edilmesi için polis inceleme başlattı.

DHA | 06.06.2018 - 18:50..
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Darıca ilçesinin Kazım Karabekir Mahallesi'nde bir inşaatta bekçilik yapan Mustafa Oğuz, çöp konteynerindeki bebeği görünce polisi aradı.

Olay yerine gelen 112 Acil ekibi bebeğin öldüğünü belirlerken, çıplak vaziyatteki kız bebeğin göbeğinin henüz yeni kesildiğini tespit etti.

Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından bebeğin cesedi Darıca Farabi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

İNCELEME BAŞLATILDI

Mustafa Oğuz, bekçiliğini yaptığı inşaatta biriken kağıtları atmak için çöp konteynerine geldiğini, bu sırada konteynerin içerisinde çıplak vaziyette yatan bebeği fark ettiğini söyledi.

Bir an tereddüt yaşadığını ifade eden Mustafa Oğuz, durumu hemen polise bildirdiklerini belirtti. Darıca Belediyesi'ne bağlı temizlik işçilerinin saat 11.30 ile12.00 sıralarında çöpleri aldığı öğrenilirken, bebeğin bu saatlerden sonra bırakıldığı tahmin edildi. Polis, bebeği çöp konteynerine atan kişiyi tespit etmek için çalışma başlattı.

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