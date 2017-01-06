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Çöp konteynerinin yanına bırakılan bazadan ceset çıktı

Şişli'de bir çöp konteynerinin yanındaki bazanın içinde battaniyeye sarılı​ erkek cesedi bulundu.

AA | 06.01.2017 - 05:22
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Paşa Mahallesi Poyraz 1 Sokağı'na gelen belediye temizlik işçileri, çöp konteynerinin yanına bırakılan yatak bazasını almak isterken içinde battaniyeye sarılı ceset olduğunu fark etti.

Çöp konteynerinin yanına bırakılan bazadan ceset çıktı

CESETTE DARP İZİNE RASTLANDI

İşçilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, siyahi bir erkeğe ait olduğunu belirledikleri cesette darp izlerine rastladı. Ceset, otopsi için İstanbul Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Sokaktaki güvenlik kameralarının kayıtlarını incelemeye alan polis ekipleri, maktulün kimliğini tespit etmek ve olayı aydınlatmak için çalışma başlattı.

Çöp konteynerinin yanına bırakılan bazadan ceset çıktı

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