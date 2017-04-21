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Çöp konteynerlerini yakan kişi tutuklandı

İzmit'te, çöp konteynerlerini yakmaktan gözaltına alınan H.N., sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

21.04.2017 - 10:13
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İzmit'te çöp konteynerlerini yakan H.N. suçüstü yakalandı. Kozluk Mahallesi'nde oturan, emekli olduğu öğrenilen H.N. polise verdiği ifadesinde suçunu itiraf etti. Mahkemeye çıkarılan H.N. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

6 AYDA 97 KONTEYNER KULLANILAMAZ HALE GELDİ

İzmit Belediyesi yetkilileri son 6 ay içinde 85'i plastik çöp konteyneri, 12'si yeraltı çöp konteyneri olmak üzere 97 konteynerinin kasıtlı ya da atılan sıcak kor ve izmarit nedeniyle yandığını ve kullanılmaz hale geldiğini söyledi.

Çöp konteynerlerini yakan kişi tutuklandı

Yanan konteynerlerin toplam maliyetinin 75 bin lira olduğunu söyleyen yetkililer, "Konteynerlerin bazıları kasıtlı olarak yakılırken, bazıları da bilinçsiz kullanım yüzünden kullanılamaz hale geldi. Özellikle, konteynerlere tüm uyarılara rağmen sıcak kor ve külün yanı sıra sigara izmariti atılmakta bu da yangın çıkartmaktadır." dedi.

Çöp konteynerlerini yakan kişi tutuklandı

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