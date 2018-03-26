Merkeze bağlı Yoğurtlu Beldesi Cengiz Topel Mahallesi'nde yol kenarında bulunan çöp kutusuna ayağını sıkıştıran köpeği gören vatandaşlar ilk önce kendi imkanları ile sıkıştığı yerden çıkarmaya çalıştı.
Vatandaşların çabası köpeği sıkıştığı yerden çıkaramayınca Erzincan Belediyesi İtfaiye ekiplerine haber verildi.
Çöp kutusuna patisi sıkıştı, itfaiye yardımına koştu
İTFAİYE EKİPLERİ İMDADINA YETİŞTİ
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri köpeğin ayağını sıkıştırdığı çöp bidonunu demir ayırıcı makasla keserek köpeği kurtardı. Kurtarılan köpek sıkıştığı yerden hemen uzaklaştı.