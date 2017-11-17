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Çöpe atılan kitaplardan kütüphane yapanlar da var

Çankaya Belediyesi'nde çalışan temizlik personelleri, kendi çabalarıyla yaptıkları kütüphaneyle kitapseverlerin takdirini kazandılar.

17.11.2017 - 00:42
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Çöpe atılan kitaplardan kütüphane yapanlar da var

Son yıllarda Türkiye'de kitap okuma oranı az da olsa artmasına rağmen, bazen ortaya çıkan manzaralar, okurseverleri üzmeye devam ediyor. Özellikle gençliğin ufkunu açmak için en önemli araç olan kitapların çöplüğe atılması, bir utanç tablosu olarak yansıdı.

Çöpe atılan kitaplardan kütüphane yapanlar da var

"DESTEK VERİLMELİ"

Kitapların çöpe atıldığını gören Ankara'nın Çankaya Belediyesi'nde temizlik işçisi olarak çalışan personeller, kendi aralarında bir karar aldı. Harekete geçen Çankaya Belediyesi çalışanları, çöpe atılan kitapları topladı ve bir kütüphane yaptı.

Sosyal medyada yapılan paylaşım ile de temizlik personeline tebrik ve teşşekkür ile birlikte destek de verilmesi gerektiği savunuldu.

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Çöpe atılan kitaplardan kütüphane yapanlar da var

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