Çöpe atılan kotları sanata dönüştürdü

Trabzon Ortahisar Halk Eğitim Merkezi ev tekstil ürünleri hazırlama kursu usta öğreticisi Sultan Aşar, çöpe atılan kotları değerlendirerek yorgandan terliğe birçok ürünü yeniden kullanıma hazırladı.

"TÜRKİYE'DE BİR İLK"

Sultan Aşar, "Bu üründe hemen hemen 10 tane kot kullandım. Yaklaşık 50’ye yakın ürünü 3 aylık sürede yaptım. Bildiğim kadarıyla böyle bir çalışma Türkiye’de ilk defa yapılıyor. Hedefim eski diye düşünülen her şeyin geri dönüşümle kazanılıp bunun kursunu vermekti" dedi.

"ÇÖPLERİ YENİDEN DEĞERLENDİRİYORUZ"

Ortahisar Halk Eğitim Müdürü Orhan Genç, "Evlerimizdeki kullanım dışı kalmış kot atıklarını toplayalım, onları ev tekstil ürünleri hazırlanama kursunda kullanalım. Bunlardan yeni ürünler çıkaralım ve ev tekstil ürünlerinin yapımını öğretelim. Burada önemli bir işlev yerine getirmiş oluyoruz. Eskiler çöpe gitmiyor, eskiler yeniden hataya kazandırılıyor. Eskiler çanta olarak kullanılıyor, yatak örtüsü olarak kullanılıyor, mutfak gereci olarak kullanılıyor" şeklinde konuştu.

Sergiyi gezenler çalışmaları çok başarılı bulduklarını belirterek, daha önce kot kumaştan yapılan eşyalara rastlamadıklarını söyledi.