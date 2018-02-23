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Çöpe atılan yumurtaların bazılarından civciv çıktı

Marmaris'te çöpten gelen ses üzerine konteyner kontrol edildi. Vatandaşlar gördüklerine inanamadı.

AA | 23.02.2018 - 05:37..
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Hatipirimi Mahallesi'nde vatandaşların çöp konteynerinden civciv sesleri geldiğini bildirmesi üzerineMarmaris Belediyesi temizlik ekipleri, konteynere atılan yumurtalardan bazılarından civciv çıktığını gördü.

Çöpe atılan yumurtaların bazılarından civciv çıktı

20'YE YAKIN CİVCİV KORUMAYA ALINDI

Karton kolilerle paketlenmiş şekilde atılan yumurtaları konteynerden çıkaran ekipler, yumurtalardan çıkan 20 civarında civcivi korumaya aldı. Diğer yumurtalar da civciv çıkması ihtimaline karşı belediye tesislerine götürüldü.

Temiz işleri sorumlusu Barış Ünlü, gazetecilere yaptığı açıklamada, konteynerden çıkarılan civcivler için veteriner eşliğinde özel bir oda hazırladıklarını söyledi.

İhbar üzerine ekiplerle birlikte olay yerine gittiğini belirten Ünlü, "Konteynerlerin içini boşaltmaya başladık. Bu sırada, civciv seslerinin geldiğini fark ettik. Yaşayan 20 civcivi arabaya alarak sıcak ortamda muhafaza ettik. Veterinerimiz araç parkımızda bir oda hazırladı. Şu an yumurtalar ve civcivler o sıcak odadalar, kurtarabileceğimiz kadarını kurtaracağız." diye konuştu.

Çöpe atılan yumurtaların bazılarından civciv çıktı

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