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Çöpte bulunan kuzu hayata geri döndü

Konya'da çöpte yavru bir kuzu, zabıta ekipleri tarafından bulunarak tedavi edilmesi için veterinere gösterildi. Durumu iyi olan kuzu, zabıta ekipleri ile beraber kalmaya başladı.

İHA | 26.07.2018 - 16:25..
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Konya Ereğli'de dün gece ilginç bir olay yaşandı. Akşam saatlerinde çöpten ses geldiği ihbarını değerlendiren Ereğli Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, çöp konteynerinin içinde canlı halde yavru kuzu buldu. Yorgun olduğu görülen kuzu hemen zabıta ekiplerince alınarak temiz bir alana götürüldü. Burada veteriner çağrılarak kuzunun gerekli tedavisi yapıldı.

ADI GARİP OLDU

Kuzunun adını Garip koyan zabıta ekipleri kuzuya süt veren ekipler hayvanın kendine gelmesini sağladı. Kuzu zabıta ve veteriner kontrolünde otlak bölgede bakımına devam ediliyor.

Çöpte bulunan kuzu hayata geri döndü

"HAYVANLARA İŞKENCE EDENLERİ KINIYORUZ"

Şaşırtan olay hakkında açıklama yapan Zabıta Komiseri Sami Aygül, "Öncelikle bu kuzuyu fark ederek ihbarda bulunan vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Son dönemlerde hayvanlara yapılan işkenceleri ve çöpe atanları kınıyoruz. Bu konuda vatandaşlarımızın daha duyarlı olmalarını istiyoruz. Dün gece saat 23.00 civarında ekiplerimize bir ihbar yapıldı ve olay yerinde çöp konteynerinin içinde bitkin bir vaziyette bu kuzumuz bulundu. Sabaha kadar sütünü verdik veterinere gösterdik adını ise ‘Garip’ koyduk. dedi.

Çöpte bulunan kuzu hayata geri döndü VİDEO

"SAHİBİ BULUNANA KADAR BİZDE EMİN ELDE OLACAK"

Neden çöpte bulunduğu ile ilgili araştırma yapılacağını söyleyen Aygül, "Sağlık durumu iyiye gidiyor. Sahibi çıkana kadar bizim korumamız altında duracak. Sahibi çıktıktan sonra teslim edeceğiz. Sahibi mi çöpe attı? Başkaları mı attı? Çalındı mı? Orasını bilmiyoruz. Tahkikat yapıp ona göre hareket edeceğiz ama bu süre içerisinde belediyemizin emin ellerinde olacak" diye konuştu.

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