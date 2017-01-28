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Çöpte bulunan tarihi eserleri müzeye teslim etti

Kağıt toplayıcısının çöp ayıklarken bulduğu 6 parça tarihi eseri satın alıp müzeye teslim eden Muhammet Yüksel'e teşekkür belgesi verildi.

28.01.2017 - 12:18
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Ankaralı iş adamı ve koleksiyoner Muhammet Yüksel, yaklaşık 20 yıldır koleksiyonerlik yaptığını belirterek, ilgi alanının Mustafa Kemal Atatürk fotoğrafları başta olmak üzere plak ve gramofonlar olduğunu bildirdi.

Çöpte bulunan tarihi eserleri müzeye teslim etti

TARİHİ ESERLER ÇÖPTEN ÇIKTI

Koleksiyonerliği dolayısıyla antikacılar, hurdacılar ve kağıt toplayıcıları zaman zaman ziyaret ettiğine işaret eden Yüksel, "Son ziyaretimde bir kağıt toplayıcısının elindeki tarihi objeler dikkatimi çekti. Nereden bulduğunu sordum, çöp ayıklarken çöpün içinde bulduğunu söyledi. Bunun üzerine 6 parçadan oluşan eserleri incelemeye başladım. Aralarında küçük mermer bir büst ile bakır bir kabın özellikle değerli olacağı kanaatine vardım. Daha sonra da müzeye teslim etmek için kağıt toplayıcısından eserleri satın aldım." dedi.

Çöpte bulunan tarihi eserleri müzeye teslim etti

MÜZE YETKİLİLERİ MEMNUN

Roma dönemine ait olduğu tahmin edilen eserleri Anadolu Medeniyetler Müzesi yetkililerine teslim ettiğini belirten Yüksel, Müze yetkililerinin hassasiyetinden ötürü kendisine teşekkür ettiğini aktardı.

Çöpte bulunan tarihi eserleri müzeye teslim etti

Kızının Londra’da okuduğu dönemde British Museum'u ziyaret ettiğini ve orada Anadolu topraklarından çıkan eserlerin sergilendiğini gördüğünü anlatan Yüksel, şöyle devam etti: "Bizim müzelerimizde olması gereken eserleri orada görünce çok üzüldüm. Bu eserlerin hepsi çeşitli dönemlerde yurt dışına kaçırılan eserler. Gelecek kuşaklara tarihi eserleri kazandırmamız gerekiyor. Bunun için ben imkanım ölçüsünde ve elimden geldiğince böyle bir şeyle karşılaştığımda alıyorum ve müzeye teslim ediyorum. Bu kapsamda daha önce de Selçuklu Çeşmesi ve Roma dönemine ait bir amforayı yetkililere teslim ettim. Bu davranışıma karşılık müze tarafından şahsıma teşekkür belgesi verildi. Amacım bu ülkenin tarihi eserlerinin yurt dışına kaçırılmaması konusunda bir farkındalık oluşturmak. Umarım bu, birilerine örnek olur. Bu davranışın gelecek nesillere karşı sorumluluğumuz olduğuna inanıyorum."

Koleksiyoner Yüksel, tarihi eserleri satın alıp müzeye teslim etmesine çevresindekilerin genellikle şaşırdığını ve olumsuz tepki gösterdiğini aktararak, buna karşın az sayıda da olsa aldığı olumlu tepkilerin kendisini mutlu ettiğini kaydetti.

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