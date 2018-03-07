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Çorapla uyumak uykuya dalmayı kolaylaştırıyor

Yeni araştırmalara göre; uykuya daha hızlı dalmak isteyenler çorap giymeli...

Haber Merkezi | 07.03.2018 - 13:45..
  1. Haberler
  2. Sağlık

Bilim insanlarının üzerinde uzunca bir süre tartıştığı konu anlatacağımız yeni bir araştırmayla farklı bir boyut kazanacak.

Çorapla uyumak uykuya dalmayı kolaylaştırıyor

ÇORAP UYKUYA DALMAYI KOLAYLAŞTIRIYOR

Yıllarca çorapla uyumanın periferik dolaşımı ve o bölgede kan basıncını etkilediği gibi bilgiler ortaya atıldı. Ancak yeni araştırmalarda çorapla yatağa girmenin kişiyi daha hızlı uyuttuğu ifade edildi.

Bu araştırmaya göre; çorabın vücudu aşırı ısııttığı bilgisi tamamen yanlış. Çorap sadece vücudun ısısını dengeliyor. Geceleri düşen vücut ısısı gece 4 sularında en düşük seviyelere ulaşıyor. Böylece çorabın da olması uykuyu daha kaliteli bir hale sokuyor.

Çorapla uyumak uykuya dalmayı kolaylaştırıyor

Ayakların ve ellerin ısıtılması kan damarlarını açar, damarları genişletir ve vücut ısısını dengeler. Bu da beyne uyuma sinyalleri yollayarak daha kolay uykuya dalmayı sağlar.

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