Çoraptan uyuşturucu çıktı

Samsun'un Bafra ilçesinde kendisini komiser olarak tanıtan dolandırıcıyı linç edilmekten polis kurtardı.

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Çocuğum hasta deyip bankayı soymak istedi

Antalya'da "Çocuğum hasta, bana çabuk 100 bin TL verin" diyerek tabancayla bir banka şubesini soymaya çalışan şüpheli, güvenlik görevlilerinin müdahale etmesi üzerine soygunu gerçekleştiremeden kaçtı.