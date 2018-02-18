taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
116.511
USD
3,7443
EURO
4,6495
ALTIN
162,18
PETR
64,8500

Çorbacıda silahlı kavga: 3 yaralı

Ataşehir'de bir çorbacıda, iki grup arasında çıkan tartışmada kanda aktı.

İHA | 18.02.2018 - 07:17..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa

Atatürk Mahallesi, Ataşehir Bulvarı’nda bulunan bir çorbacıda meydana gelen olayda, henüz sebebi bilinmeyen iki gurup arasında tartışma başladı. Tartışma sırasında henüz kimliği tespit edilemeyen bir şahıs belinden çıkarttığı silah ile Zafer Üstün ve Özkan Olgaç’ı bacağından yaraladı.

Çorbacıda silahlı kavga: 3 yaralı

AYIRMAK İSTEYEN GÜVENLİK GÖREVLİSİ DE YARALANDI

Seken kurşunlardan biri de kavgayı ayırmak üzere olay yerine gelen güvenlik görevlisinin bacağına isabet etti. Saldırganlar olay yerinden araçla uzaklaşırken çevredekiler durumu polise bildirdi. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis çevrede güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri de ilk müdahalenin ardından yaralıları çevredeki hastanelere kaldırdı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

Çorbacıda silahlı kavga: 3 yaralı

"İÇERİDE BAŞLADI, DIŞARIDA DEVAM ETTİ"

Görgü tanığı, “Arkadaşlar tartıştılar, iyice kavga büyüdü cam, çerçeve kırdılar. Ondan sonra silah çıkarttı biri, ilk içeride başladı sonra dışarıda da ateş etti. Daha sonra arabaya atlayıp gittiler. Vurulanlardan birisi güvenlik görevlisi olaya müdahale etmek isterken o da vuruldu” dedi.

Polis saldırganları yakalamak için çalışma başlattı. Olay yerindeki incelemeler devam ediyor.

Çorbacıda silahlı kavga: 3 yaralı VİDEO

Çorbacıda silahlı kavga: 3 yaralı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
MSB'den şehit listesi: Ailende şehit var mı öğren

MSB'den şehit listesi: Ailende şehit var mı öğren

20
Picasso'nun tablosuna gizlediği yeni bir resim bulundu

Picasso'nun tablosuna gizlediği yeni bir resim bulundu

20
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 15 Temmuz gazisine ziyaret

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 15 Temmuz gazisine ziyaret

26
Tek yumurta ikizi kardeşlere tek yumurta ikizi eşler

Tek yumurta ikizi kardeşlere tek yumurta ikizi eşler

45
Beyaz Saray: Türkiye Afrin'de kimyasal silah kullanmadı

Beyaz Saray: Türkiye Afrin'de kimyasal silah kullanmadı

14
Eniştelerini ve ablasını vurup intihar etti

Eniştelerini ve ablasını vurup intihar etti

8
Kosova, bağımsızlığının 10. yılını kutluyor

Kosova, bağımsızlığının 10. yılını kutluyor

7
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM