Atatürk Mahallesi, Ataşehir Bulvarı’nda bulunan bir çorbacıda meydana gelen olayda, henüz sebebi bilinmeyen iki gurup arasında tartışma başladı. Tartışma sırasında henüz kimliği tespit edilemeyen bir şahıs belinden çıkarttığı silah ile Zafer Üstün ve Özkan Olgaç’ı bacağından yaraladı.

AYIRMAK İSTEYEN GÜVENLİK GÖREVLİSİ DE YARALANDI

Seken kurşunlardan biri de kavgayı ayırmak üzere olay yerine gelen güvenlik görevlisinin bacağına isabet etti. Saldırganlar olay yerinden araçla uzaklaşırken çevredekiler durumu polise bildirdi. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis çevrede güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri de ilk müdahalenin ardından yaralıları çevredeki hastanelere kaldırdı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

"İÇERİDE BAŞLADI, DIŞARIDA DEVAM ETTİ"

Görgü tanığı, “Arkadaşlar tartıştılar, iyice kavga büyüdü cam, çerçeve kırdılar. Ondan sonra silah çıkarttı biri, ilk içeride başladı sonra dışarıda da ateş etti. Daha sonra arabaya atlayıp gittiler. Vurulanlardan birisi güvenlik görevlisi olaya müdahale etmek isterken o da vuruldu” dedi.

Polis saldırganları yakalamak için çalışma başlattı. Olay yerindeki incelemeler devam ediyor.

Çorbacıda silahlı kavga: 3 yaralı VİDEO