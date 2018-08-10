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Çöreklere saklanmış 26 kilo eroin ele geçirildi

Van’dan İstanbul’a gönderilmek istenilen çöreklerin içerisine zulalanmış 26 kilo 50 gram eroin ele geçirildi.

Haber Merkezi | 10.08.2018 - 11:11..
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Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bir kargo firmasının deposunda yapılan inceleme sırasında, eğitimli köpeğin tepki verdiği belirtildi. Bunun üzerine şüpheli kargoda yapılan kontrolde, Van’dan İstanbul’a gönderilmek istenen Van çöreklerinin içerisine gizlenmiş 26 kilo 50 gram eroin maddesi ele geçirildi.

Çörek paketlerinin içinden eroin çıktı - VİDEO

SORUŞTURMALAR DEVAM EDİYOR

Uyuşturucu maddeye el konulurken, C.M.F.K. isimli şahsın kargo şirketine Y.G. isimli şahsın kimlik bilgilerini kullanarak kargoyu teslim ettiği tespit edildi. Bunun üzerine yapılan çalışmalar sonucunda C.M.F.K. isimli şahıs ve adına kargo gönderimi yapılan Y.G. isimli şahıs yakalandı. Soruşturmanın sürdürüldüğü belirtildi.

Çöreklere saklanmış 26 kilo eroin ele geçirildi

26 KİLO 50 GRAM EROİN ÇÖREKLERE GİZLENDİ

Operasyonla ilgili açıklama yapan Emniyet müdürlüğü, "02.08.2018 günü Saat 17.10  sıralarında bir kargo firmasının deposunda yapılan  inceleme sırasında,  KEM köpeğinin bir anda tepki vermesi üzerine şüpheli kargo kontrol edilmiş ilimizden İstanbul iline gönderilen Van çöreklerinin içerisine gizlenmiş 26 kilo 50 gram eroin maddesi ele geçirilmiş ve söz konusu uyuşturucu maddeye el konulmuştur. Görevlilerimizce yapılan çalışmalar sonrasında ,C.M.F.K isimli şahsın kargo şirketine Y.G isimli şahsın kimlik bilgilerini kullanarak Kargoyu teslim ettiği tespit edilmiş olup,olayın şüphelisi olduğu yönünde bilgilere ulaşılan C.M.F.K isimli şahıs ve adına kargo gönderimi yapılan Y.G isimli şahıs 09.08.2018 günü saat 17:00 sıralarında yakalanmıştır." denildi.

Çöreklere saklanmış 26 kilo eroin ele geçirildi

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