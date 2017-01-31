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Çorlu'da bir köpek arabaya iple bağlandı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir hafif ticari aracın arkasına bağlanan köpek, çekilerek götürüldü. O anları ise bir vatandaş fotoğrafladı.

31.01.2017 - 16:49
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Karayolunda otomobiliyle seyir halinde olan bir kişi, önünde hareket halinde olan arka kapağı açık bırakıldığı için plakası belirlenmeyen hafif ticari aracın arkasına iple bağlanan köpeğin götürüldüğünü gördü.

Çorlu'da bir köpek arabaya iple bağlandı

Çorlu'da bir köpek arabaya iple bağlandı

KÖPEĞİ ARABAYA BAĞLAYIP, ÇEKEREK GÖTÜRDÜ

Köpeğin bu durumunu cep telefonu ile görüntüleyen kişi, sosyal medya hesabı üzerinden paylaşıp, durumu yetkililere bildirdi.

Çorlu'da bir köpek arabaya iple bağlandı

AYNI OLAY YAŞANMIŞTI

Çorlu'da geçen Aralık ayında yine Hıdırağa Mahallesi'nde V.D., otomobilin arkasına iple bağladığı köpeği metrelerce sürüklemiş ve şikayet üzerine yakalanmıştı.

Çorlu'da bir köpek arabaya iple bağlandı

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