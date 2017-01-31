Çorlu'da bir köpek arabaya iple bağlandı

Karayolunda otomobiliyle seyir halinde olan bir kişi, önünde hareket halinde olan arka kapağı açık bırakıldığı için plakası belirlenmeyen hafif ticari aracın arkasına iple bağlanan köpeğin götürüldüğünü gördü.
KÖPEĞİ ARABAYA BAĞLAYIP, ÇEKEREK GÖTÜRDÜ
Köpeğin bu durumunu cep telefonu ile görüntüleyen kişi, sosyal medya hesabı üzerinden paylaşıp, durumu yetkililere bildirdi.
AYNI OLAY YAŞANMIŞTI
Çorlu'da geçen Aralık ayında yine Hıdırağa Mahallesi'nde V.D., otomobilin arkasına iple bağladığı köpeği metrelerce sürüklemiş ve şikayet üzerine yakalanmıştı.