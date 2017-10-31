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Çorlu'da eğitim uçağı araziye sert iniş yaptı: 1 yaralı

Tekirdağ'da bir eğitim uçağı, araziye sert iniş yapması sonucu parçalara ayrıldı. Yaralanan pilot hastaneye kaldırıldı.

31.10.2017 - 13:57
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Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, bugün saat 11.30 sıralarında Çorlu Havalimanı'ndan havalanan Atlantic Flight Academy'ye (AFA) ait DA-20C1 tipi tek motorlu eğitim uçağında kısa bir süre sonra teknik arıza meydana geldi. Uçağın pilotu Emre Durmazpınar, havalimanına iniş yapmak isterken kuleye 300 metre mesafedeki araziye sert iniş yaptı.

Çorlu'da eğitim uçağı araziye sert iniş yaptı: 1 yaralı

UÇAK PARÇALARA AYRILDI

Parçalara ayrılan uçağın bulunduğu bölgeye sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Yaralanan pilot Durmazpınar, ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Pilotun çenesi, kol ve bacaklarında kırıklar bulunduğu bildirildi.

Çorlu'da eğitim uçağı araziye sert iniş yaptı: 1 yaralı

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Çorlu Kaymakamı Levent Kılıç, uçağın pilotu Emre Durmazpınar'ın yaralandığını söyledi. Havalimanı ekipleri uçakta incelemede bulunurken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Çorlu'da eğitim uçağı araziye sert iniş yaptı: 1 yaralı

Çorlu'da eğitim uçağı araziye sert iniş yaptı: 1 yaralı

Çorlu'da eğitim uçağı araziye sert iniş yaptı: 1 yaralı

Çorlu'da eğitim uçağı araziye sert iniş yaptı: 1 yaralı

Çorlu'da eğitim uçağı araziye sert iniş yaptı: 1 yaralı

Çorlu'da eğitim uçağı araziye sert iniş yaptı: 1 yaralı

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