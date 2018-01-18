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Çorlu'da kaçak etlere el konuldu

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde zabıta ekiplerinin düzenlediği baskında bir aracın arkasında satılan kaçak etlere el konuldu.

İHA | 18.01.2018 - 00:03..
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Çorlu'da bir aracın arkasında kaçak et satışı yapıldığı ihbarını alan Çorlu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri baskın düzenledi. Baskında zabıta ekipleri, leğenler içerisindeki kesilmiş et ve sakatatlara el koydu.

Çorlu'da kaçak etlere el konuldu


ETLER BELEDİYE ARAÇLARINA YÜKLENEREK GÖTÜRÜLDÜ

Çorlu İlçe Tarım Müdürlüğü, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ve Çorlu Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğüne de bildirildi. Olay yerine gelen İlçe Tarım Müdürlüğü ve belediye ekipleri kaçak etleri belediyeye ait araca yükleyerek götürdü.

Etleri satmak isteyen Ö.A. isimli şahıs hakkında tutanak düzenlenerek, olayla ilgili yasal işlem yapılacağı öğrenildi. Ele geçirilen etlerin ise incelenmek üzere laboratuvara gönderileceği kaydedildi.

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Çorlu'da kaçak etlere el konuldu

Çorlu'da kaçak etlere el konuldu

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