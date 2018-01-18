Çorlu'da kaçak etlere el konuldu

Çorlu'da bir aracın arkasında kaçak et satışı yapıldığı ihbarını alan Çorlu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri baskın düzenledi. Baskında zabıta ekipleri, leğenler içerisindeki kesilmiş et ve sakatatlara el koydu.





ETLER BELEDİYE ARAÇLARINA YÜKLENEREK GÖTÜRÜLDÜ

Çorlu İlçe Tarım Müdürlüğü, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ve Çorlu Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğüne de bildirildi. Olay yerine gelen İlçe Tarım Müdürlüğü ve belediye ekipleri kaçak etleri belediyeye ait araca yükleyerek götürdü.

Etleri satmak isteyen Ö.A. isimli şahıs hakkında tutanak düzenlenerek, olayla ilgili yasal işlem yapılacağı öğrenildi. Ele geçirilen etlerin ise incelenmek üzere laboratuvara gönderileceği kaydedildi.