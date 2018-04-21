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Çorlu'da köpekler fare zehriyle öldürüldü

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 5 sokak köpeği ölü bulundu. İnceleme yapan veteriner, köpeklerin bilinçli olarak yiyeceklerine zehir karıştırıldığını söyledi.

DHA | 21.04.2018 - 16:08..
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Çorlu'nun Balaban Mahallesi'nde buğday tarlasını ilaçlamaya giden çiftçi, tarlasında 5 köpek ölüsü ile başında bekleyen 2 yavru köpek gördü.

YEMEKLERE ZEHİR KOYDULAR

Durumun bildirildiği Çorlu Belediyesi Geziçi Hayvan Barınağı yetkilileri, köpekleri alıp, barınağa götürdü.

İnceleme yapan veteriner Ahmet Çavdar, köpeklerin bilinçli bir şekilde fare zehri karıştırılmış yiyecekle zehirlendiği tespit ettiklerini söyledi.

Çorlu'da köpekler fare zehriyle öldürüldü

OTOPSİ SONUCU

Çavdar, "Köpeklerin ölü olduğu bilgisi üzerine gittiğimizde, 5 tane ölmüş, 2 tane de başlarında bekleyen yavru bulduk. Yavrulardan birinde uyuzlanma tespit ettik, diğeri ise gayet sağlıklı. Diğer ölü 5 köpekte yapılan otopsi sonucunda, kanama bozukluğu ve bunların fare zehri ile zehirlenme sonucu öldürüldüğünü belirledik. Hayvanların üzerinde herhangi bir küpe ve mikroçip bulunmamaktadır" dedi.

Çorlu'da köpekler fare zehriyle öldürüldü



Çorlu'da köpekler fare zehriyle öldürüldü



Çorlu'da köpekler fare zehriyle öldürüldü

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