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Çorlu’da ulaşıma sis engeli

Çorlu'da gece geç saatlerde aniden bastıran sis, görüş mesafesinin düşmesine neden oldu.

İHA | 26.12.2017 - 02:28..
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Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde geç saatlerde etkili olan yoğun sis, hava ve kara ulaşımını etkiledi. Karayollarında görüş mesafesinin birkaç metreye kadar düşmesi nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı ve kaza riski ile burun buruna geldi.
Yoğun sis nedeniyle hava ulaşımda da aksamalar yaşandı.

Çorlu’da ulaşıma sis engeli

YOLCU UÇAĞI İNİŞ YAPAMADI

Ankara- Çorlu arası yolcu taşıyan uçak, Çorlu Havaalanı'nın bulunduğu bölgeyi de etkisi altına alan sis nedeniyle alana iNiş yapamayınca geri dönmek zorunda kaldı. Ankara- Çorlu uçağının inişi gerçekleşmeyince aynı uçakla yapılması ön görülen Çorlu - Ankara uçuşu da ertelendi.

Çorlu’da ulaşıma sis engeli VİDEO

Çorlu’da ulaşıma sis engeli

Aşırı sis nedeniyle polis ekipleri ilçenin giriş ve çıkışlarında tedbir alarak sürücüleri olası kaza risklerine karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Çorlu’da ulaşıma sis engeli

Çorlu’da ulaşıma sis engeli

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