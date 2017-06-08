Çorlu'da yağmur hayatı olumsuz etkiledi

Çorlu İlçesi'nde akşam saatlerinde başlayan sağanak yağmur günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar kısa sürede göle döndü.

SOKAKLAR GÖLE DÖNDÜ

Yağış nedeniyle, Tekirdağ yolu, Ali Osman Çelebi Bulvarı, İstasyon Mahallesi yolu, Bülent Ecevit Bulvarı ve Çetin Emeç Bulvarı'nda yoğun su birikintileri oluştu. Trafikteki araçlar ilerlemekte güçlük çekti.

Çorlu'da yağış sele neden oldu VİDEO

ARAÇLAR YOLDA KALDI

Bazı araçlar yollarda kaldı. Bir çok evin girişine de su bastı. Çorlu Belediye ekipleri biriken yollardaki suları tahliye çalışmasına başladı.





















