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Çorlu'da yağmur hayatı olumsuz etkiledi

Tekirdağ'ın Çorlu İlçesi'nde aniden bastıran yağmur nedeniyle cadde ve sokaklar kısa sürede göle dönüştü.

08.06.2017 - 22:19
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Çorlu'da yağmur hayatı olumsuz etkiledi

Çorlu İlçesi'nde akşam saatlerinde başlayan sağanak yağmur günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar kısa sürede göle döndü.

SOKAKLAR GÖLE DÖNDÜ

Yağış nedeniyle, Tekirdağ yolu, Ali Osman Çelebi Bulvarı, İstasyon Mahallesi yolu, Bülent Ecevit Bulvarı ve Çetin Emeç Bulvarı'nda yoğun su birikintileri oluştu. Trafikteki araçlar ilerlemekte güçlük çekti.

Çorlu'da yağış sele neden oldu VİDEO

Çorlu'da yağmur hayatı olumsuz etkiledi

ARAÇLAR YOLDA KALDI

Bazı araçlar yollarda kaldı. Bir çok evin girişine de su bastı. Çorlu Belediye ekipleri biriken yollardaki suları tahliye çalışmasına başladı.

 

Çorlu'da yağmur hayatı olumsuz etkiledi

Çorlu'da yağmur hayatı olumsuz etkiledi

Çorlu'da yağmur hayatı olumsuz etkiledi

Çorlu'da yağmur hayatı olumsuz etkiledi

Çorlu'da yağmur hayatı olumsuz etkiledi

Çorlu'da yağmur hayatı olumsuz etkiledi

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