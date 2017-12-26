Çorlu'da yüksek gerilim hatlarından 8 ton direk çalındı

Türkiye Elektrik İşletmeleri A.Ş. (TEİAŞ) ekiplerince Tekirdağ il genelinde gerçekleştirilen yüksek gerilim hattı çalışmaları sırasında yaşanan hırsızlık olaylarının artması üzerine Çorlu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, harekete geçti.

JANDARMA, ÇALINTI MALZEMELERİ TESPİT ETTİ

Yüksek gerilim hatları çalışmalarından çalınan profil, galvanizli boru ve köşebentler Çorlu’da faaliyet gösteren bir hurdacıda ele geçirildi.

Çalıntı malzemelerin izini süren jandarma ekipleri yaklaşık 8 ton çalıntı malzemeyi iş yerinde buldu.

1 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Jandarma ekipleri olayla ilgili olarak iş yeri sahibi B.T. adlı hurdacıyı ifadesine başvurmak üzere gözaltına aldı. Olayla ilgili olarak başlatılan soruşturma sürdürülüyor.