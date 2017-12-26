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Çorlu'da yüksek gerilim hatlarından 8 ton direk çalındı

Tekirdağ Çorlu'da son günlerde yüksek gerilim hattı çalışmalarında yaşanan hırsızlık olayları üzerine jandarma harekete geçti. Hurdacıya düzenlenen operasyonda tonlarca çalıntı direk bulundu.

İHA | 26.12.2017 - 21:56..
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Türkiye Elektrik İşletmeleri A.Ş. (TEİAŞ) ekiplerince Tekirdağ il genelinde gerçekleştirilen yüksek gerilim hattı çalışmaları sırasında yaşanan hırsızlık olaylarının artması üzerine Çorlu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, harekete geçti.

JANDARMA, ÇALINTI MALZEMELERİ TESPİT ETTİ

Yüksek gerilim hatları çalışmalarından çalınan profil, galvanizli boru ve köşebentler Çorlu’da faaliyet gösteren bir hurdacıda ele geçirildi.

Çalıntı malzemelerin izini süren jandarma ekipleri yaklaşık 8 ton çalıntı malzemeyi iş yerinde buldu.

Çorlu'da yüksek gerilim hatlarından 8 ton direk çalındı

1 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Jandarma ekipleri olayla ilgili olarak iş yeri sahibi B.T. adlı hurdacıyı ifadesine başvurmak üzere gözaltına aldı. Olayla ilgili olarak başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

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