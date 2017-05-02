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Çorlu'daki cinayetin 17 yaşındaki şüphelisi yakalandı

61 yaşındaki Haşim Balıkçı’nın bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili 17 yaşındaki U.T., gözaltına alındı.

02.05.2017 - 12:12
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Çorlu'daki cinayetin 17 yaşındaki şüphelisi yakalandı

Tekirdağ Çorlu’daki bir kafede çalışan evli ve 2 çocuk babası Haşim Balıkçı, dün gece Omurtak caddesinden evine giderken bıçaklı saldırıya uğradı. Ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Balıkçı, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, yaptıkları incelemede katil zanlısının U.T. olduğunu belirledi. Bu sabah evinde gözaltına alınan U.T., geçirildiği sağlık kontrolünün ardından Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. U.T.’nin ilk ifadesinde Haşim Balıkçı'yı kendisine küfür ettiği için bıçakladığın söylediği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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