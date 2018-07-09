Çorlu'daki kazada treni kullanan 2 makinist gözaltında

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde dün meydana gelen tren kazasında 24 vatandaşımız hayatını kaybetti, 124 vatandaşımız ise yaranlandı.

Bu üzücü olayın sebebi, yetkililer tarafından derin bir şekilde soruşturuluyor.

ULAŞTIRMA BAKANLIĞININ AÇIKLAMASI

Dün, Ulaştırma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Aşırı yağışlar nedeniyle menfez ile ray arasındaki toprağın boşalması dolayısıyla meydana geldiği tespit edildi" denilmişti.

MAKİNİSTLER GÖZALTINA ALINDI

Devamı süren soruşturmada yeni bir gelişme daha yaşandı. Buna göre treni kullanan 2 makinist gözaltına alındı. İlerleyen saatlerde konuyla ilgili bir açıklama yapılması bekleniyor.

Tren kazası sonrası enkaz kaldırma ve onarım çalışmaları ViDEO