Çorum Belediye Başkanlığına Zeki Gül seçildi

Çorum Belediye Meclisi, yeni Belediye Başkanını seçmek üzere toplandı. Toplantıda, Meclisin MHP Grubu da AK Parti adayı Zeki Gül'e destek verdi. CHP'li Meclis üyeleri ise oylama öncesi salondan ayrıldı.

21 OYLA BAŞKAN OLDU

Seçimin ilk turunda 21 oy alan Belediye Başkan Yardımcısı Zeki Gül, başkan seçildi. Çorum Belediye Meclisinde yapılan oylamanın ilk turunda 21 oy alarak Belediye Başkanlığına seçilen Gül, burada yaptığı açıklamada, Zeytin Dalı Harekatı’nda Suriye'nin Afrin bölgesinde tankın isabet alması sonucu şehit olan askerlere Allah'tan rahmet dileğinde bulundu.

YENİ BAŞKAN MECLİS ÜYELERİNE TEŞEKKÜR ETTİ

Çorum Belediye Başkanlığına layık görülmesinden dolayı meclis üyelerine teşekkür eden Gül, "Meclisimizin kararı, belediyemize ve şehrimize hayırlı olsun." dedi.