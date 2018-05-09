Çorum merkezli FETÖ operasyonu: 13 gözaltı

Çorum Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Çorum polisi FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki 'kripto' yapılanmasına yönelik Şırnak, İstanbul ve Ankara'da eş zamanlı operasyon düzenledi.
FETÖ'YE GEÇİT YOK
Operasyonda örgüt ile ardışık arama ve kripto şifreleme yöntemlerini kullandıkları iddia edilen Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda görevli 1 teğmen, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda görevli 8 astsubay ile askeri okuldan ihraç edilen 2 öğrenci ve mahrem imam oldukları iddia edilen 2 ihraç öğretmen gözaltına alındı.