Çorum Nüfus Müdürlüğü randevulu sisteme geçiyor

Çorum Valiliği’nden yapılan açıklama da, pasaport ve sürücü belgesi iş ve işlemlerinin Nüfus Müdürlüklerine devredilmesi ve kimlik kartı değiştirme işlemlerinin devam etmesi nedeniyle tüm Nüfus Müdürlüklerinde olduğu gibi Çorum’da aşırı bir yoğunluk yaşandığının belirtildiği açıklama da, şu ifadelere yer verildi;

''AMACIMIZ VATANDAŞLARA DAHA İYİ HİZMET SUNMAK''

“Vatandaşlara daha iyi hizmet sunulması, bekleme sürelerinin azaltılması ve şikayetlerin asgariye indirilmesi amacıyla 01 Temmuz 2018 tarihinden itibaren pasaport, sürücü belgesi ve T.C. kimlik kartı başvurularında randevulu sisteme geçilecektir. Bu işlemleri yaptıracak vatandaşlar Alo 199 numaralı telefonu arayarak veya Genel Müdürlüğümüze ait www.nvi.gov.tr internet sitesinden randevu almaları; ayrıca banka, PTT şubeleri veya Vergi Dairesi veznelerine yapacakları işlemler ile ilgili ödemeleri yaparak dekont veya makbuzu almaları gerekmektedir. Ödemeler ayrıca banka ATM’lerinden veya internet bankacılığı ile de ödenebilmektedir”