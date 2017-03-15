Çorum-Samsun karayolu trafiğe kapandı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Samsun’da şehit aileleri ve gaziler ile düzenlenen yemekte bir araya geldi.

Alman SAT 1 kanalı, sosyal medya ve kendi sitesinden Hollanda'nın skandal uygulamalarının doğru olup olmadığını sordu, cevabını aldı.

1 Bel ağrısının nedeni bedene uygun olmayan kıyafetler İngiltere'de yapılan bir araştırmaya göre kadınların üçte biri bel ağrısından şikayetçi.

2 Obama için yeni soruşturma talebi Eski başkan Obama görevi bıraktı ama Cumhuriyetçi senatörler onun peşini bırakmıyor. Hakkında bir soruşturma daha talep ettiler.

3 Hollande: Türkiye'ye ihtiyacımız var Cumhurbaşkanı Hollande, Hollanda-Türkiye krizine ilişkin, "Bizim Avrupa'ya ve Türkiye'ye ihtiyacımız var. Diyaloğu teşvik etmeliyiz." dedi.

4 Leicester City Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finalde İngiliz ekibi, UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu rövanş maçında Sevilla'yı 2-0 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.

5 225 yıllık binayı yıkmadan taşıyorlar İZLE Hindistan'da demiryolu yetkilileri, 130 metrekarelik, yaklaşık 1000 ton ağırlığında, 225 yıllık bir binayı raylar üzerinde taşıdı.

6 BBC muhabiri bu kez yayına ailesiyle katıldı Geçtiğimiz günlerde BBC yayınını basan iki sevimli çocuk oldukça konuşulmuştu. BBC muhabiri Kelly yayına bu kez ailesiyle birlikte çıktı.