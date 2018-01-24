Çorum'da 11 araçlık kaza: 7 yaralı

Buzlanmadan dolayı Çorum'da meydana gelen zincirleme kazaya, 7 otomobil, 2 tır, kamyon ve otobüs karıştı. Meydana gelen kazada can kaybı yaşanmazken, 7 kişi yaralandı.





İLK OTOMOBİL BARİYERLERE ÇARPTI ARKASI GELDİ

Sungurlu'dan Çorum istikametine giden 55 ALY 11 plakalı otomobil, Çorum-Sungurlu karayolunun 40. kilometresinde kar yağışı ve buzlanma dolayısıyla bariyerlere çarptı.

Aynı yönde seyreden 6 otomobil, 2 tır, kamyon ve yolcu otobüsü de buzlanma nedeniyle kontrolden çıkarak çarpıştı. 11 aracın karıştığı kazanın ardından olay yerine çok sayıda ambulans ve kurtarma ekibi sevk edildi.

7 KİŞİ YARALANDI

Kazada araçlardaki Nahide, Uğur, Niyazi, Arif ile Necmettin Koçak, Dursun ve Ali Türkmen yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Sungurlu Devlet Hastanesi ile Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle yaklaşık 2 saat trafiğe kapanan Sungurlu-Çorum karayolunun gidiş istikameti, araçların kaldırılması ve temizlik çalışmalarının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

Karayolları ekiplerinin bölgede buzlanmaya karşı çalışması devam ediyor.