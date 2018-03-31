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Çorum'da 15 yaşındaki iki kayıp kız 1 haftadır aranıyor

Bir hafta önce evden ayrılan ve bir daha geri dönmeyen 15 yaşındaki iki kız, polis tarafından her yerde aranıyor.

DHA | 31.03.2018 - 23:02..
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Çorum'da, 1 hafta önce sabah saatlerinde evden çıkan Sultan Nur Dede, bir daha geri dönmedi. Kızlarının hayatından endişe eden ailesi polis merkezine başvurdu. Baba Şükrü Dede (45) ve Anne Aynur Dede (40), kayıp kızlarına seslenerek, “Ne olur kızım eve dön” diye çağrısında bulundu.

Çorum'da 15 yaşındaki iki kayıp kız 1 haftadır aranıyor

Anne Aynur Dede ve baba Şükrü Dede, kızlarının bir arkadaşı ile birlikte çıktığını ileri sürdü. Gülsen Akyol (15) ile birlikte eve dönmeyen iki genç kız ile ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi. Akyol'un ailesi de polise kayıp başvurusunda bulundu.

"İŞE GİDİYORUM DİYE ÇIKTI, GELMEDİ"

Sultan Nur Dede'nin babası Şükrü Dede, “Benim kızım eğitimini yarım bırakıp işe girmişti. Sabah kızım evden işe gidiyorum diye çıktı. Bir haftadır kayıp. Ben buradan kızımı görenlere sesleniyorum. Nerede olduğunu bilen varsa lütfen bize haber versin" dedi.

Soruşturma sürüyor.

Çorum'da 15 yaşındaki iki kayıp kız 1 haftadır aranıyor

Çorum'da 15 yaşındaki iki kayıp kız 1 haftadır aranıyor

Çorum'da 15 yaşındaki iki kayıp kız 1 haftadır aranıyor

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