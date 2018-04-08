Çorum'da 1581 kök Hint keneviri ele geçirildi

Van'da yedi okula daha kütüphane yapıldı

ÇORUM'un Alaca ilçesinde, jandarma tarafından yapılan operasyonda kök Hint keneviri yetiştirdiği belirlenen 2 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Başbakan Binali Yıldırım, Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani ile gerçekleştireceği görüşme için Kabil'e geldi.

FIFA tarafından bir dönem transfer yasağı alan Trabzonspor, Hjun Jun Suk, Sosa ve Mas'ın transferleri yüzünden yeniden FIFA'ya şikayet edildi.

Şırnak Valisi Mehmet Aktaş, "Cudi Dağı'nda Sefine olarak bildiğimiz bölgeyi de teröristlerden temizlediler. İnşallah bir aksilik olmazsa bu Temmuz ayında oraya gideceğiz." dedi.

1 45 saniyede Türkiye'nin nükleer enerji yolculuğu Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'ndan, Türkiye'nin 1956 yılında Güney Kore ile başladığı, ancak geri kaldığı nükleer enerji yolculuğunu 45 saniyede anlatan video..

2 Münster saldırganı aşırı sağcı Alman çıktı Minibüsü kalabalığın üzerine sürerek 3 kişinin ölümüne neden olan saldırganın Alman vatandaşı olduğu ve aşırı sağcı gruplarla ilişkisi olduğu belirtildi.

3 Cenk Tosun'dan gençlere: Avrupa'da Türk gibi yaşamayın Everton forması giyen milli futbolcumuz Cenk Tosun, genç futbolculara tavsiye vererek, "Avrupa'ya gidin ama Türk gibi yaşamayın, oranın kültürüne alışın" dedi.

4 Boğaz'daki kazanın hemen öncesi telsiz kayıtlarında İstanbul Boğazı'nın değişikliğe uğramamış yalılarından biri olan Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı, yaşanan kaza sonrası büyük zarar görürken, kazadan hemen önceki telsiz kayıtları ortaya çıktı.

5 Ülkesinde ameliyat olamayan İngiliz Türkiye'ye geldi Birleşik Krallık'ta aksak ve tıkanık olan sağlık hizmeti, İngilizleri çareyi yurt dışında aramaya itiyor. Ülkesinde randevu bile alamayan İngilizler Türkiye'yi tercih ediyor.

6 En az ve en fazla radyasyon yayan telefonlar Cep telefonları hayatımızın vazgeçilmezi halinde. Çeşitli özellikleriyle bizleri cezbeden bu küçük ve akıllı teknoloji aslında bizi kansere kadar sürükleyebilme etkisine sahip.