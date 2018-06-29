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Çorum'da 3 milyon değerinde afyon sakızı ele geçirildi

Çorum'da nar suyu konsantresi yüklü tırda yapılan aramada değeri 3 milyon lira olan 33 kilo 760 gram afyon sakızı yakalandı.

DHA | 29.06.2018 - 19:26..
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Çorum İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi Narkotim ekipleri, İran'dan gelerek Avrupa'ya giden nar suyu konsantresi yüklü tırı Osmancık ilçesinde takibe alındı.

3 MİLYONLUK AFYON SAKIZI

Bir süre takip edilen TIR durduruldu. Ekipler, araçta 'Panzer' isimli narkotik köpeğiyle arama yaptı. Köpeğin tepki vermesi üzerine, tırın gizli bölümüne zulalanmış 33 kilo 760 gram afyon sakızı ele geçirildi. Morfin ve eroin üretiminde kullanılan maddenin değerinin yaklaşık 3 milyon lira olduğu belirtildi.

Çorum'da 3 milyon değerinde afyon sakızı ele geçirildi

TIR SÜRÜCÜSÜ TUTUKLANDI

Operasyonda gözaltına alınan İran uyruklu tır sürücüsü Y.A. 'uyuşturucu madde imal ve ticareti' suçundan sevk edildiği mahkemece tutuklanarak Çorum L Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

Çorum'da 3 milyon değerinde afyon sakızı ele geçirildi



Çorum'da 3 milyon değerinde afyon sakızı ele geçirildi

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