Çorum'da 300 balya saman ile 100 dönüm tarla yandı

Yangın Çorum'un alaca ilçesi Yaylacık köyünde meydana geldi.
100 DÖNÜM TARLA VE 300 BALYA YANDI
Bekir Celep'e ait saman balyası yapan makinadan çıkan kıvılcım sonucu kuru otların tutuşması sonucunda 100 dönümlük hayvan yemi olarak kullanılan kuru otlar ile Erhan Çetin'e ait 300 adet saman balyası yandı.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Çevredeki köylü vatandaşlar ile Alaca'dan gelen itfaiyenin müdahalesiyle yangın daha fazla büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü. Jandarma yangınla ilgili olarak soruşturma başlattı.