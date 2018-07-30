Çorum'da 300 balya saman ile 100 dönüm tarla yandı

Olağanüstü kurultay için delegelerden noter huzurunda alınan imzaların sorulması üzerine Muharrem İnce, "Sorumlusu ben değilim" dedi.

Terör örgütü PKK'nın saldırıları nedeniyle 21 yıl geciken proje için toplam 500 milyon lira harcandı.

Bedelli askerlik yapacak olanların hangi birliklerde eğitim görecekleri belli oldu. Listede 11 ilden 13 askeri birlik var.

Ümraniye'de istinat duvarın çökmesiyle çukura 2 otomobil ve bir kamyon yuvarlandı.

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Bülent Ortaçgil'e sosyal medyadan linç

Usta müzisyen Bülent Ortaçgil Sabah gazetesine verdiği röportaj ve açıklamaları nedeniyle sosyal medyada linç ediliyor. Tıpkı dün Mazhar Alanson'a yapıldığı gibi, bugün de hedef o.