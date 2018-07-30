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Çorum'da 300 balya saman ile 100 dönüm tarla yandı

Çorum Alaca'da saman balyası yapan makinede çıkan yangın kuru otları tutuşturdu. 100 dönüm tarla ile 300 balya saman kül oldu.

DHA | 30.07.2018 - 20:35..
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Yangın Çorum'un alaca ilçesi Yaylacık köyünde meydana geldi.

100 DÖNÜM TARLA VE 300 BALYA YANDI

Bekir Celep'e ait saman balyası yapan makinadan çıkan kıvılcım sonucu kuru otların tutuşması sonucunda 100 dönümlük hayvan yemi olarak kullanılan kuru otlar ile Erhan Çetin'e ait 300 adet saman balyası  yandı.

Çorum'da 300 balya saman ile 100 dönüm tarla yandı

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Çevredeki köylü vatandaşlar ile Alaca'dan gelen itfaiyenin müdahalesiyle yangın daha fazla büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü. Jandarma yangınla ilgili olarak soruşturma başlattı.

Çorum'da 300 balya saman ile 100 dönüm tarla yandı





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