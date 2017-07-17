Çorum'da 45 yabancı uyruklu yakalandı

Eyüp'te cami bahçesine maytap atan kişileri uyaran imam ve kardeşi darbedildi. İmam kendisine sela okuduğu için saldırıldığını söyledi.

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Başpehlivan İsmail Balaban'ın nefis iki hareketi - İZLE

Kırkpınar'da Orhan Okulu'yu yenerek Başpehlivan olan İsmail Balaban'ın yarı final mücadelesinde yaptığı iki hareket spikeri bile şaşırttı.