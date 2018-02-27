Çorum'da bakkal hırsızlığı

Ümit Çapa'ya ait bakkalın dışarıdan duvarını delerek, içeri giren kimliği belirsiz bir kişi sigara, çay ve şekerden oluşan 300 TL'lik ürün çalıp, kaçtı.

DUVARI DELEREK İÇERİ GİRDİ

Çapa, sabah saatlerinde, açmak için geldiği dükkanında hırsızlık olayını fark etti. Çapa'nın ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, bakkalda inceleme yaptı. Olayla ilgili çalışma başlatan ekipler, K.B. isimli şüpheliyi gözaltına aldı.

Emniyetteki ifadesinde suçlamaları kabul etmeyen K.B., serbest bırakıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdürüldüğü belirtildi.





