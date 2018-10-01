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Çorum'da bal tenekelerinden 176 kilo eroin çıktı

Çorum’un Osmancık ilçesinde düzenlenen operasyonda, bir tırın içerisinde, bal tenekelerine gizlenmiş piyasa değeri 30 milyon lirayı bulan 176 kilo 550 gram eroin ele geçirildi.

İHA | 01.10.2018 - 14:51..
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Bir istihbaratı değerlendiren Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Van’dan İstanbul’a uyuşturucu sevkiyatı olacağı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine narkotimler bir tırı takibe aldı.

30 MİLYONLUK EROİN ELE GEÇİRİLDİ

Bir süre yapılan takibin ardından operasyon için düğmeye basan narkotimler, tırı Osmancık ilçesinde durdurdu. Narkotik köpeği ’Panzer’ yardımıyla tırda yapılan arama da ev eşyaları arasında bulunan bal tenekelerinde piyasa değeri 30 milyon TL’yi bulan 372 paket halinde 176 kilo 550 gram (372 paket) eroin maddesi ele geçirildi.

Operasyonda tır sürücüsü M.B.C. ve yanında bulunan Ö.C. gözaltına alındı. Haklarında ’uyuşturucu madde nakletme’ suçundan işlem yapılan iki zanlı tutuklanarak Çorum Kapalı L Tipi Cezaevine gönderildi.

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