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Çorum'da bir genç, kendisini kilitleyip evi ateşe verdi

Pisikolojik sorunları olduğu öne sürülen genci kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kapıyı kırarak güçlükle dışırı çıkardı.

DHA | 12.06.2018 - 00:31..
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Karakeçili Mahallesi'ndeki Emir Ahmet Sokak'ta meydana gelen olayda Oğuzhan K.(19), henüz belirlenemeyen nedenle iki katlı evin oturma odasına giderek kapıyı kilitleyip odayı ateşe verdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kapıyı kırarak Oğuzhan K'yi evden çıkardı. Daha sonra alevlere müdahale eden ekipler, yangını kısa sürede söndürdü.

Çorum'da bir genç, kendisini kilitleyip evi ateşe verdi

PSİKOLOJİK SORUNLARI İÇİN TEDAVİ GÖRMÜŞ

Olayı hafif sıyrıklarla atlatan genç, ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaşananlardan dolayı fenalık geçiren anne Fadime K'ye de olay yerinde sağlık ekipleri müdahalede bulundu. Çeşitli suçlardan sabıka kaydı bulunduğu belirtilen Oğuzhan K.'nin, psikolojik sorunları olduğu gerekçesiyle daha önce tedavi gördüğü öğrenildi.

Polis olayla ilgili soruşturmasını sürdürüyor.

Çorum'da bir genç, kendisini kilitleyip evi ateşe verdi

Çorum'da bir genç, kendisini kilitleyip evi ateşe verdi

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