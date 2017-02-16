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Çorum'da bir köyde silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

Ortaköy ilçesinde çıkan silahlı kavgada baba öldü, oğlu ise ağır yaralandı.

16.02.2017 - 17:33
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Çorum'un Ortaköy ilçesindeki silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

TARTIŞMA ÇIKTI

İlçeye bağlı Esentepe köyünde, Hıdır Gündüz (53) ve oğlu Coşkun Gündüz (21) ile köyde çobanlık yapan Abbas G. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

TÜFEKLE RASTGELE ATEŞ ETTİ

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Abbas G, tüfekle rastgele ateş açtı. Vücutlarına isabet eden saçmalarla ağır yaralan Hıdır ve Coşkun Gündüz, ambulansla Ortaköy Devlet Hastanesine kaldırıldı.

GÖZALTINA ALINDI

Hıdır Gündüz, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamazken, Coşkun Gündüz'ün ise hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Olayın ardından köye çok sayıda jandarma ekibi sevk edildi. Şüpheli Abbas G. ise gözaltına alındı.

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