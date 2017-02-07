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Çorum'da bulunan paralar sahte çıktı

Çorum'da Mesut Kum isimli vatandaşın bulduğu bir poşet dolusu paranın sahte olduğu ortaya çıktı.

07.02.2017 - 17:38
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Çorum'da sabah sporu yapan Mesut Kum, bir ağacın altında poşet buldu. Poşetin parayla dolu olduğunu gören Kum, sahibini bulunabilmesi için polis yerine yerel bir gazeteye gitti.

PARALAR SAHTE ÇIKTI

Gazetede, "Ben bir poşet para buldum. Ne yapacağımı şaşırdım ve buraya geldim. Bana yardımcı olabilir misiniz?" diyerek yardım istedi. Bunun üzerine gazete çalışanları, Mesut Kum'un getirdiği poşetteki dolar, euro ve Türk Lirası'nı incelerken banknotların üzerindeki "Geçersiz" ibaresini gördü.

Çorum'da bulunan paralar sahte çıktı

POLİSİ ARADILAR

Gazete çalışanları polisi arayarak, yardım istedi. Yaşadığı olayı anlatan Kum, "Sabah koşumu yapmak için itfaiye parkına gittim. Orada koşarken bir poşet gördüm. Ağzı açıktı. Merak edip içine baktım ve paraları gördüm. Ne yapacağımı bilemediğim için gazeteye gittim. Burada paraların üstündeki geçersiz yazısını gördüm. Gerçek olsa da yetkililere teslim edecektim. Herhangi birinin düğün parası, ev parası, ameliyat parası da olabilirdi. Ancak sahte çıktı" diye konuştu.

Çorum'da bulunan paralar sahte çıktı

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