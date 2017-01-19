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Çorum’da buz tutan barajda gezen bir kişi kayboldu

Aşırı soğuk nedeniyle buz tutan baraj üzerinde şişe toplayan kişi, buzun kırılması sonucu düştüğü baraj gölünde kayboldu.

19.01.2017 - 07:18
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Otomobiliyle Çomar Baraj gölü kenarında gezinti yapan Mustafa B, buz tutan baraj gölü üzerinde bir kişinin yürüdüğünü gördü.

Buz üzerinde yürüyerek, kıyıdan yaklaşık 30 metre uzaklaşan kişi bir süre sonra buzun kırılması sonucu suya düştü. Bunu fark eden Mustafa B, suda çırpınan kişiyi kurtarmak istedi. Buzun kırılması üzerine suya düşen Mustafa B., kendi imkanlarıyla kurtularak, kıyıya çıktı.

Mustafa B.’nin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda jandarma, ambulans, itfaiye ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Çorum’da buz tutan barajda gezen bir kişi kayboldu

Mustafa B. suda kaybolan kişinin düştüğü noktayı ekiplere gösterdikten sonra sağlık kontrolünden geçirilmek üzere ambulansla Hitit Üniversitesi Çorum Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.

İlk olarak projektörlerle aydınlatılan baraj yüzeyi ve çevresinde araştırma yapan ekipler herhangi bir bulguya rastlamadı. Daha sonra olay yerine çağrılan Çorum Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü dalgıç ekibinin suda arama yapabilmesi için kıyıdaki buz kütlesinin bir bölümü kazmalarla kırıldı.

Çorum’da buz tutan barajda gezen bir kişi kayboldu

Bu sırada baraj çevresinde araştırma yapan ekiplerin, barajın karşı kıyısında buz kütlesi olmadığını belirtmesi üzerine kurtarma ekipleri bu istikamete yönlendirildi. Kıyıya indirilen bot ile derinliği 15 metreyi bulan baraja açılan 3 dalgıcın yaklaşık bir saat süren aramasında, suda kaybolan kişi bulunamadı.

Dalgıçlar, arama sırasında kaybolan kişiye ait olduğu sanılan bir eldiven ile poşet içerisinde çok sayıda şişe buldu. Havanın karanlık ve soğuk olması nedeniyle aramalara sabah devam edilmesi kararlaştırıldı.

Bu arada polis ekipleri, suda kaybolan kişiye ait olduğu belirlenen baraj kıyısındaki plakasız motosiklette inceleme yaptı. Ekipler, suya düşen kişinin kimliğini tespit etmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Çorum’da buz tutan barajda gezen bir kişi kayboldu

Çorum’da buz tutan barajda gezen bir kişi kayboldu

Çorum’da buz tutan barajda gezen bir kişi kayboldu

Çorum’da buz tutan barajda gezen bir kişi kayboldu

Çorum’da buz tutan barajda gezen bir kişi kayboldu

Çorum’da buz tutan barajda gezen bir kişi kayboldu

Çorum’da buz tutan barajda gezen bir kişi kayboldu

Çorum’da buz tutan barajda gezen bir kişi kayboldu

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