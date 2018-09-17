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Çorum'da çöpten atık toplayan kız çocuğu

Atık toplayan bir kız çocuğu ve herkes görmezden gelirken ona yardım elini uzatan kişinin görüntüleri, sosyal medyada ilgi gördü.

Haber Merkezi | 17.09.2018 - 10:13..
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Yanından gelip geçen kimsenin ilgisini çekmeyen çöpten atık toplayan küçük kızın görüntüsü, izleyenleri hüzünlendirdi.

Kaydedilen görüntülerde, ufacık boyuyla çöp konteynerine zıplayarak çıkan ve içinden minicik elleriyle atık toplayan kız çocuğu, bir süre sonra çevredeki duyarlı bir kişinin dikkatini çekiyor.

Çorum'da çöpten atık toplayan kız çocuğu

Küçük kızın yanına gelen kişi, eline bir miktar para tutuşturduktan sonra saçını okşayıp onunla biraz sohbet ediyor ve çöpten aldığı bir pet şişeyi poşetine koyması için eline veriyor.

Çorum'da çöpten atık toplayan kız çocuğu VİDEO

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