Çorum'da dolandırıcılık operasyonu

Ortaköy'e bağlı Karahacip köyünde yaşayan Ö.A'nın evinden 1 adet tabanca ile bir miktar para çalındığı iddiası üzerine jandarma tarafından çalışma başlatıldı.

GÖZALTINA ALINDILAR

Araştırma kapsamında hırsızlığı gerçekleştiren kişilerin S.Y, M.T, F.B, T.Ö. ve B.T. olduğunu tespit eden jandarma ekipleri, zanlıları gözaltına aldı.

4,5 KİLO PİRİNÇ KÜLÇESİ

Şüphelilerin 4,5 kilogram ağırlığında pirinç külçesini Çorum, Ankara, Kırıkkale, Çankırı, Yozgat ve Amasya'da "altın" diye satmaya çalıştıkları belirlendi. Şüphelilerin üzerinde yapılan aramada ise dolandırıcılık yaparken kullandıkları pirinç külçesi ile tabanca da ele geçirildi.