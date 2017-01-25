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Çorum'da dolandırıcılık operasyonu

Çorum'da, kendilerini polis ve savcı olarak tanıtarak emekli 2 vatandaşı 15 bin 800 dolar ve 15 bin 550 lira dolandıran 2 kişi tutuklandı.

25.01.2017 - 17:06
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Kentte yaşayan emekliler M.G. ile B.E'yi telefonla arayarak kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan İ.Y. (18) ile A.A. (18), adlarının terör örgütü soruşturmasına karıştığını söyledikleri vatandaşlara, para vermeleri halinde konuyla ilgili yardımcı olabileceklerini belirtti.

KENDİLERİNİ POLİS VE SAVCI OLARAK TANITTILAR

Emekli vatandaşlarla kent merkezinde buluşan zanlılar, M.G'den 15 bin 800 dolar, B.E'den ise 15 bin 550 lira aldı.

Çorum'da dolandırıcılık operasyonu

Emekli vatandaşların ifadeleri ve güvenlik kamerası kayıtlarından şüphelilerin kimliğini tespit eden polis, İ.Y. ve A.A'nın otobüsle Ankara'ya gitmeye çalıştıklarını tespit etti.

Otobüsü Sungurlu ilçesi çıkışında durduran İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelileri gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İ.Y. ve A.A. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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